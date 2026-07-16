Havayolu şirketlerinde yakıt maliyeti krizi: Artan petrol fiyatları bilet zamlarını tetikledi

Küresel havayolu sektörü, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle artan maliyetlerle mücadele ediyor. ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines, mevcut petrol fiyatlarının devam etmesi halinde bu yıl jet yakıtı giderlerinin yaklaşık 6 milyar dolar artmasını beklediğini duyurdu.
Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre, yakıt harcamaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,3 milyar dolar yükseldi. Bu artış, yıllık bazda yaklaşık yüzde 84'lük bir maliyet artışına karşılık geldi.
YAKIT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ BİLET FİYATLARINA YANSIYOR
United Airlines, yolcu talebinin güçlü kalmaya devam etmesi sayesinde artan bilet fiyatlarının yüksek yakıt giderlerinin etkisini kısmen azalttığını belirtti.
Sektörde benzer bir durum Delta Air Lines'ta da görüldü. Şirket, ikinci çeyrekte jet yakıtı için 4,4 milyar dolar harcadığını ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 arttığını açıkladı.
Delta Air Lines Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, hava yolu taşımacılığına yönelik talebin güçlü olduğunu ifade ederek, yükselen yakıt maliyetlerini karşılamak amacıyla bilet fiyatlarını artırdıklarını ve kısa vadede indirim planlarının bulunmadığını söyledi.
JET YAKITI FİYATLARI SAVAŞ ETKİSİYLE YÜKSELDİ
Jet yakıtı fiyatları, ABD ile İran arasındaki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisiyle nisan ayında galon başına yaklaşık 5 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Son verilere göre fiyatlar 3,64 dolar seviyesinde bulunuyor.
Havayolu şirketleri artan maliyetleri azaltmak için farklı önlemler almaya başladı. Şirketler, düşük verimlilikle çalışan bazı uçuş rotalarını geçici olarak durdururken, belirli hatlarda yakıt ek ücretleri uyguluyor ve ek bagaj ücretlerinde artışa giderek maliyet baskısını hafifletmeye çalışıyor.