Havayolu şirketlerinde yakıt maliyeti krizi: Artan petrol fiyatları bilet zamlarını tetikledi

YAKIT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ BİLET FİYATLARINA YANSIYOR

United Airlines, yolcu talebinin güçlü kalmaya devam etmesi sayesinde artan bilet fiyatlarının yüksek yakıt giderlerinin etkisini kısmen azalttığını belirtti.

Sektörde benzer bir durum Delta Air Lines'ta da görüldü. Şirket, ikinci çeyrekte jet yakıtı için 4,4 milyar dolar harcadığını ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 arttığını açıkladı.

Delta Air Lines Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, hava yolu taşımacılığına yönelik talebin güçlü olduğunu ifade ederek, yükselen yakıt maliyetlerini karşılamak amacıyla bilet fiyatlarını artırdıklarını ve kısa vadede indirim planlarının bulunmadığını söyledi.