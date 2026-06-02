Hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve Sıfır Atık anlayışı vatandaşlarla buluşuyor

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, toplumun her kesimini kapsayan yeni bir aşamaya ulaştı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali öncesinde düzenlenen basın lansmanında festivalin kapsamı, hedefleri ve programı kamuoyuyla paylaşıldı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen lansmana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş katıldı. Lansmanda yapılan değerlendirmelerde, festivalin yalnızca çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun günlük hayatına taşıyan kapsamlı bir dönüşüm platformu olduğu vurgulandı.

Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyleyerek, "Bu vizyon sayesinde 30 Mart, Birleşmiş Milletler nezdinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir. 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuz bu küresel hareketin merkezi olacak" dedi.

"HAYATIN TÜM ALANLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SIFIR ATIK ANLAYIŞINI TOPLUMUMUZLA BULUŞTURACAĞIZ"

Hafta boyunca gerçekleşecek etkinliklerle sıfır atık kültürünün toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"İstanbul öyle bir yer ki, Türkiye'nin her yerinden insanların her zaman ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Bu festivalde birçok vatandaşımızı çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik yaşam konusunda bilinçlendirecek çok kapsamlı bir organizasyon inşallah olacak. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfımızla birlikte "Enerjide Verimlilik ve Gelecekte Dönüşüm" sloganıyla düzenlenecek bu festivalde, evlerimizde, işyerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz."

"ENERJİMİZİ VERİMLİ KULLANMAK BİR ZORUNLULUK"

Dünyada çok büyük bir enerji krizi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Böyle bir dönemde özellikle enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret, bir zorunluluk. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında adeta siyam ikizi gibi. Yani bir anlayışın iki temel unsuru. Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi var, kaynakların doğru kullanılması var ve nihai olarak da tabii sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yani ekonominin tamamında, binalarımızda, sanayimizde, ulaştırmada, tarımda topyekün bir enerji verimliliği seferberliği yürütüyoruz" diye konuştu.

"DÜNYANIN İLK YENİLENEBİLİR KAYNAK SERTİFİKALI FESTİVALİ OLACAK"

Festival içeriğine değinen Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

"Festival alanında çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı.

Çok ciddi bir çalışma yapıldı burada ve ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler. Ayrıca elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar.

Bu festivalin başka bir özelliği var. Dünyada bir ilke de bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız."

"Unutulmaz Bir Hafta Geçireceğiz"

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ise, İstanbul'un çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyerek, "Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde, Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşerilerimizle özellikle gençlerimizle unutamayacakları bir hafta geçireceğiz. Paranın geçmediği, ailece, çocuklarla, gençlerle, annenin babanın el ele tutuşup birlikte vakit geçirebilecekleri ve bunu tekrarlamak isteyebilecekleri bir deneyim gerçekleşecek. Başta muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, bu işleri himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza ve hiç şüphesiz Enerji Bakanımız, Çevre Bakanımız ve diğer bakanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

"Anadolu'dan Çıkan Sıfır Atık Farkındalığı Küresel Bir Yer Edindi"

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve liderliğinde Anadolu topraklarında ortaya çıkan Sıfır Atık farkındalığının küresel bir yer edindiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

Sıfır Atık Forumu'na 120'den fazla yabancı bakan gelecek. 1-7 Haziran'da Sıfır Atık Haftası ile amacımız İstanbulumuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Bizim köklerimizden geçmişimizden geliyor. Daha geçen hafta Fetih Haftası'ydı. Bizim vakıf kültürümüz israf etmeme aslında sıfır atığın temellerini oluşturan bir hareket."

"Sıfır Atık Markası, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Liderliğinde Kıtaları Aştı"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Türkiye'de güçlü bir dönüşüm hareketi olarak başlatılan Sıfır Atık markasının artık kıtaları aştığını söyleyerek, "İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında vatandaşlarımızın katılımıyla beraber İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik hayata geçecek. İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizle beraber bir sinerji yakalamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ortak paydada, ortak fikirde şehir için hep beraber bir şeyler yapmasını arzuluyoruz" dedi.

İstanbul'daki etkinliklerin belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iradesiyle hayata geçirildiğini belirten Ağırbaş, "Dünyanın büyük şehirlerinde, Londra'da, New York'ta, Asya'nın büyük şehirlerinde iklim haftaları var. Biz de İstanbul'daki bu haftanın adını seçerken İstanbul Sıfır Atık Haftası demek istedik" diye konuştu.

"Sıfır Atık Festivali'ne 1 Milyon Vatandaşın Katılımı Bekleniyor"

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon vatandaşın beklendiğini aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Burada konserlerimiz, etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız var. Temel hedefimiz enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek istiyoruz. Türkiye'de bir ilke imza attığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta burada Etnospor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve yeniden bir alan inşa etmiyoruz. Aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Biz bu bölgenin bir festival alanı olarak da kullanılmasını önemsiyoruz.

Yeni kaynaklar tüketmek yerine mevcut kurulu alanı yeniden kullanarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de karbon salınımını engelleyerek devasa bir malzeme israfının önüne geçtik. Bu adım bizim için sadece lojistik bir tercih değil. Anadolu kültürünün derinliklerinde yatan inancımızda ve genlerimizde var olan kıymet bilme kültürünün de bir tezahürü."

"Festival Dört Gün Boyunca Her Yaştan Vatandaşa Hitap Edecek İçeriklerle Dolu"

Festivalin 4 gün boyunca her yaştan vatandaşa hitap eden birbirinden değerli içeriklerle dolu olacağını söyleyen Ağırbaş, "Sıfır Atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. 100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki büyüleyici çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak. Çevre farkındalığını zihinlere nakledecek ve sıfır atık bilincini insanların hayatına nakşedeceğimiz müze çalışmalarımız olacak. Yine çocuklarımız için toprak atölyelerimiz olacak. Etnospor deneyim alanımız olacak. TİKA'nın uluslararası mutfaklarla alakalı bir çalışması olacak" diye konuştu.

Enerji verimliliği konusunda etkinliklere değinen Ağırbaş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımız Türkiye'nin enerji dönüşümünde çok önemli bir yere sahip. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok ileriye gitmesiyle alakalı ciddi emeği ve liderliği var. Sayın Valimize de teşekkür ediyorum. İstanbul Sıfır Atık Haftası'na kendisi liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Vizyonu Vatandaşlarla Buluşuyor

Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu vatandaşlarla buluşturmayı amaçlayan Sıfır Atık Festivali; çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür, sanat ve eğitimi aynı çatı altında bir araya getiriyor. Festivalin temel yaklaşımını oluşturan "Dünya Ortak Evimiz" anlayışı; kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluğun güçlendirilmesi yönünde güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Geleneksel Tasarruf Anlayışının Değeri, Yeni Nesil Teknolojilerin İmkanları Bir Arada

"Geleneğin Mirası, Geleceğin Teknolojisi" temasıyla hazırlanan festival programı, Anadolu'nun yüzyıllardır yaşattığı kanaatkârlık kültürü ile modern çevre teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu yaklaşım sayesinde hem geleneksel tasarruf anlayışının değeri hatırlatılıyor hem de yeni nesil teknolojilerin sürdürülebilir gelecek için sunduğu imkânlar ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Festival Alanında Sürdürülebilir Yaşam Deneyimlenecek

Festival alanında oluşturulan farkındalık ve eğitim merkezleri, ziyaretçilere sürdürülebilir yaşamı deneyimleme fırsatı sunacak. Döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebilecek. Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebilecek.

Üretim ve Tüketim Alışkanlıkların Sorgulayan Özel Deneyim Alanları

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan Sıfır Atık Müze alanı, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan özel bir deneyim sunacak. Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet edecek. Sergiler aracılığıyla sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm olduğu mesajı verilecek.

Çocuklar ve Gençlere Yönelik Özel Etkinlik Alanları

Çocuklar ve gençler için hazırlanan özel etkinlik alanları da festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları sayesinde genç nesiller eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak. Böylece sıfır atık kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Çevre ve Sürdürülebilirlik Temaları, Kültür ve Sanatla Buluşacak

Festival, çevre ve sürdürülebilirlik temalarını kültür ve sanatla da buluşturacak. Dört gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza festival ziyaretçileriyle buluşurken, müzik aracılığıyla çevre farkındalığının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.

İsrafız Tarifler, Atıksız Üretim Yöntemleri

Festival kapsamında kurulacak Sıfır Atık Mutfak alanında ise ünlü şefler sürdürülebilir gastronomi uygulamalarını ziyaretçilerle paylaşacak. İsrafsız tarifler, kompost uygulamaları ve atıksız üretim yöntemleriyle çevre dostu mutfak kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenirken, festival genelinde kullanılacak geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir malzemeler organizasyonun çevreci yaklaşımını sahaya yansıtacak.

Sadece Bir Festival Değil, Kalıcı Bir Toplumsal Dönüşüm Hareketi

Sıfır Atık Festivali, yalnızca dört günlük bir etkinlik olmanın ötesinde; çevre bilinci, enerji verimliliği, sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonomi alanlarında kalıcı bir toplumsal dönüşüm hareketi oluşturmayı amaçlıyor. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, gençler, çocuklar ve vatandaşları ortak bir sürdürülebilirlik vizyonunda buluşturan festival, Türkiye'nin çevre diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak.

Türkiye'nin Vizyonuna Yeni Bir İvme Kazandıracak

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen festival, çevreye duyarlı yaşam kültürünü güçlendiren, enerji verimliliğini teşvik eden ve sıfır atık yaklaşımını günlük yaşamın merkezine taşıyan örnek bir organizasyon olarak Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna yeni bir ivme kazandıracak.

