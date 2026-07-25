Hayvan hastalıklarında tazminat yönetmeliği değişti

TARIM ve Orman Bakanlığı, bruselloz ve sığır tüberkülozu hastalıklarına karşı "ari statüsü"nün kazanılma şartlarında düzenlemeye giderken hayvan hastalıklarında tazminat uygulamalarını da düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği'nde değişlik yapan yönetmeliğe göre brusellozda hastalıktan ari statüsünün yeniden kazanılması için sığırların test yaşına ilişkin düzenleme yapıldı. "30 aylıktan küçük" ibaresi "12 aylık üzerinde" olarak değiştirildi. Arilik için 12 aydan büyük bütün sığırların, enfekte hayvanların sürüden uzaklaştırılmasından en az 30 gün sonra yapılan ilk testinde ve ilk testten 30 gün sonra yapılan ikinci testinde negatif sonuç vermesi gerekecek.

6 AY ARAYLA 2 TEST

Hastalığın takibi için gerçekleştirilecek testlerden ilkinin son pozitif reaktörün kesim-ölüm yoluyla işletmeden ayrılmasından en erken 42 gün sonra, ikincisinin yapılma süresi 84 gün sonra olarak düzenlendi. Birinci ve ikinci test arasında en az 42 gün olması şartı getirildi. Daha önce bu süre 60 gün olarak uygulanıyordu. Ari olmayan sürüden hayvan gelmesi durumunda en az 6 ay arayla iki test yapılması zorunlu tutuldu. Bu süre en fazla 12 ay olacak. Gelen hayvan için bu sürede gerekli izolasyon koşulları sağlanarak ari olan hayvanlarla temasının olmaması şartı aranacak. Hayvan hastalıkları tazminat uygulamasında yapılan düzenlemeye göre ise resmî olarak tüberkülozdan ari işletmelerde bulunan sığırlar hariç olmak üzere tüberkülin testi sonucunda hastalığa yakalandığı tespit edilen sığır cinsi hayvanlar için yetiştiricilere takdir edilen kıymetin onda dokuzu oranında tazminat ödenecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör