Hayvan sayısını artıracak adım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta 5 yıllık yol haritasını açıkladı. 2024-2028 dönemini kapsayan 10 maddelik plana göre, aile işletmelerine ilave destek verilecek. Aşılanan kuzu ve oğlaklar destek programı kapsamına alındı. Yeni sistemle üretim, maliyet, kapasite ve pazarlama imkânları doğrultusunda planlama ve ürünlerin bölgesel bazlı nerede ne kadar üretileceğine dair hayvansal üretim modeli oluşturuldu. Hayvansal üretim modeli, stratejik öneme sahi kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığını sağlayacak şekilde hazırlandı.Anaç hayvan sayısının artırılması için dişi buzağılara ilave destek verilecek. TİGEM ve Et ve Süt Kurumu (ESK) işbirliğinde hayata geçirilecek "Yerli Üreticimizi Güçlendirmek Projesi" kapsamında TİGEM işletmeleri, damızlık merkezleri olacak. ESK'nın da desteğiyle sayıları artacak damızlıklar aile işletmelerine uygun maliyetle dağıtılacak.Aşısı ve kaydı olan her buzağıya destek veren bakanlık, yeni modelde buzağının yanı sıra aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de destek verecek. Buzağı kayıplarını azaltmak için, ilk etapta 200 bin gebe sığır aşılanacak. Küçükbaş hayvanlara bu yıl koyun keçi çiçek aşısı, yeni doğan tüm küçükbaş hayvanlara ise koyun keçi vebası aşısı yapılacak.Bakanlık, yeni destekleme modelinin geliştirilmesiyle de ilave destek dönemini başlatıyor. Kadın ve genç çiftçilere sağlanan desteklere ilk defa yüzde 70 ilave destek sağlanacak. Öte yandan aile işletmeleri, tüm hayvancılık desteklemelerinde temel destekle aynı oranda ilk defa ilave destek alarak en az iki kat destekten yararlanmış olacak.ZİRAAT Bankası'yla yürütülen ortak çalışmayla, sübvansiyonlu kredilerde kadınlara, gençlere ve planlı üretim bölgelerine ilave indirim oranları uygulanacak. Hayvancılıkta işletme başına 40 milyon lira olarak verilen kredi üst limiti 60 milyon liraya, eğer ari işletme olursa 80 milyon liraya çıkartıldı.PROGRAMIN ardından soruları yanıtlayan Yumaklı, Ramazan ayının başlamasının fiyatların yükseltilmesiyle ilgili bir gerekçe olarak görüldüğüne dikkati çekerek hem hayvansal hem de bitkisel üretimde haksız kazanç ile mücadele noktasında Ticaret Bakanlığı'yla yakın çalıştıklarını belirterek, "Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Hayvancılıkta ülkenin kendi kendine yetebilmesi için ne kadar sürenin gerektiğine yönelik soruyu cevaplayan Yumaklı, "Hayvancılıkta bugün başlasanız süt sığırcılığında iki yıl, beside bu üç yıl zaman içerisinde kendini gösterebilecektir" dedi. Yumaklı, hayvan hastalıklarından korunmak amacıyla aşıların ve ilaçların üretimden uygulama aşamasına kadar geçen süreçte, soğuk zincir izleme sisteminin bu yılın ilk yarısında kuracaklarını belirtti.TARIM Bakanlığı'na ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü'nde yeni Ulusal Aşı Üretim Tesisi kurulacak. Böylece burada daha modern ve teknolojik imkânlarla yüksek kapasiteli aşı üretimleri gerçekleştirilecek.