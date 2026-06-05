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Giriş Tarihi: 5.06.2026 13:59

Hazine 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale ile 4 doğrudan satışa imza atacak.

AA
Hazine 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 8 Haziran Pazartesi günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Yine 8 Haziran'da, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 9 Haziran Salı günü 4 yıl (1309 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden satışına imza atılacak.

Bakanlık, 11 Haziran Perşembe günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE #TÜFE #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #İHALE

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Hazine 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek
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