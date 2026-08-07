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Giriş Tarihi: 7.08.2026 11:30

Hazine 3 ihraç ve 1 doğrudan satış gerçekleştirecek

, gelecek hafta 3 yeniden ihraç ve 1 doğrudan satışa imza atacak.

AA
Hazine 3 ihraç ve 1 doğrudan satış gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Ağustos Pazartesi günü 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Bakanlık, 11 Ağustos Salı günü ise 6 ay (182 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #HAZİNE

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