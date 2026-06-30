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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:40

Hazine açıkladı: Türkiye'nin borç stoku verileri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 19 milyar dolar, net borç stokunun da 8 trilyon 960 milyar lira olduğunu bildirdi.

AA
Hazine açıkladı: Türkiye’nin borç stoku verileri belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 622 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,1 oldu.

Kamu net borç stoku da 8 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 13,3 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku ise 19 milyar dolar olarak tespit edildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE #TÜRKİYE #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

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Hazine açıkladı: Türkiye'nin borç stoku verileri belli oldu
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