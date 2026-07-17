Hazine haftaya 3 doğrudan satış ve 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek haftaya ilişkin iç borç ihraç takvimini yayımladı. Buna göre Bakanlık, 20-21 Temmuz tarihlerinde toplam 5 borçlanma işlemi gerçekleştirecek. Program kapsamında 3 doğrudan satış yapılırken, yatırımcıların katılımına açık 2 ihale düzenlenecek.
İLK İŞLEM KİRA SERTİFİKASI SATIŞIYLA BAŞLAYACAK
Takvime göre, 20 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
SALI GÜNÜ İKİ İHALE DÜZENLENECEK
Hazine, 21 Temmuz Salı günü ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.
Günün ikinci ihalesinde ise 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden yatırımcıların kullanımına sunulacak.
DOLAR CİNSİ TAHVİL VE KİRA SERTİFİKASI DA SATILACAK
Bakanlık, aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Bunun yanı sıra, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.