Hazine haftaya 3 doğrudan satış ve 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek haftaya ilişkin iç borç ihraç takvimini yayımladı. Buna göre Bakanlık, 20-21 Temmuz tarihlerinde toplam 5 borçlanma işlemi gerçekleştirecek. Program kapsamında 3 doğrudan satış yapılırken, yatırımcıların katılımına açık 2 ihale düzenlenecek.

İLK İŞLEM KİRA SERTİFİKASI SATIŞIYLA BAŞLAYACAK

Takvime göre, 20 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ İKİ İHALE DÜZENLENECEK

Hazine, 21 Temmuz Salı günü ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

Günün ikinci ihalesinde ise 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden yatırımcıların kullanımına sunulacak.

DOLAR CİNSİ TAHVİL VE KİRA SERTİFİKASI DA SATILACAK

Bakanlık, aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör