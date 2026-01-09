Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.01.2026 10:15 Son Güncelleme: 9.01.2026 10:18

Hazine haftaya 4 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin ilk ihracını, iki devlet tahvilinin de yeniden ihracını yapacak.

AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ocak Pazartesi günü, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.

Bakanlık, 13 Ocak Salı günü 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.

Aynı gün, 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da gerçekleştirilecek.

