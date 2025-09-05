Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
Giriş Tarihi: 5.9.2025 10:56

Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

AA
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Bakanlık, 9 Eylül Salı günü de 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraçlarını yapacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz