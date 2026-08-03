Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek soruları cevapladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi program ve ziyaret nedeniyle Rize'ye geldi. Rize Valiliği'ni ziyaret eden Şimşek burada anı defterini imzaladı. Rize Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Şimşek, buradaki programlarının ardından Rize Ticaret Borsası Başkanlığına geldi. Bakan Şimşek, Çay Araştırma Merkezi (ÇAYMER) standında çaydan yapılan ürünlerin tadına baktı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'dan stantta yer alan ürünler hakkında brifing alan Şimşek daha sonra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

STK'LAR SORDU BAKAN CEVAPLADI

Rize Ticaret Borsasında STK Temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Şimşek, "Ben size sabaha kadar nutuk çekerim, ancak sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum" dedi. Esnaf Odaları başkanı Güven Aksoy Esnaf Kefaletten kredi kullanmak isteyenlerin önüne SGK ve Maliye borçları çıkması nedeniyle kredi kullanamadıklarını sorarken, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan ise çay da 2 TL lik desteklemenin devam etmesini, Çay sektör temsilcileri ile çay sezonunda düşük faizli kredi kullanmak istedikleri sorusunu sordu.

Bakan Şimşek ise, "Enflasyonun 2013 yılında yüzde 10 ların altında olduğunu ardından Doğu ülkelerinde baş gösteren olaylar, Suriye konusu ve Depremin ardından enflasyonun yeniden yükseldiğini belirterek, "94 Milyar deprem konutları için harcandı. 621 bin konut yılbaşına kadar teslim edilmiş olacak. Ekonomide eski günlere yeniden döndük. Esnafa kredi konusunda SGK ve Maliye borçlarının bir kısmı sorulması konusunda çalışmalarımız var, Çay da 2 TL desteklemeyi bizim bakanlık kaldırmadı. Bu konuda Tarım bakanlığı ile görüşmelerimiz olacak. Çay sektör temsilcilerine ise destek vermek istiyoruz" dedi. Ekonominin iyiye gittiğini belirten Bakan Şimşek hedeflerinin yılbaşına kadar yüzde 20 seviyesini yakalamak olduğunu söyledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör