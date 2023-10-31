Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten fiyat istikrarı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon muhasebesine geçileceğini belirterek, "Finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız" dedi.

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Şimşek,enflasyonun sorumlusunun ücretliler olduğu yönünde kendisinin bir sözü olmadığını belirterek, "Kişisel olarak da hükümet olarak da sermaye taraftarı değiliz. Ben ücret ve enflasyon sarmalından söz etmiştim. Fiyat istikrarı çalışanların refahını artıracak tek formüldür" ifadelerini kullandı.