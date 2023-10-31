Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fiyat istikrarı mesajı
Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:49 Son Güncelleme: 31.10.2023 22:49

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fiyat istikrarı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin olarak “Yurtdışı ziyaretlerimde hiç kimseden para talebinde bulunmadım. Biz bir program uyguluyoruz, kapı kapı dolaşıp hiçbir talebimiz yok. Ziyaretlerimizin amacı uyguladığımız programı anlatmak” dedi.

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten fiyat istikrarı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon muhasebesine geçileceğini belirterek, "Finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız" dedi.

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Şimşek,enflasyonun sorumlusunun ücretliler olduğu yönünde kendisinin bir sözü olmadığını belirterek, "Kişisel olarak da hükümet olarak da sermaye taraftarı değiliz. Ben ücret ve enflasyon sarmalından söz etmiştim. Fiyat istikrarı çalışanların refahını artıracak tek formüldür" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fiyat istikrarı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA