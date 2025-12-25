Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:30 Son Güncelleme: 25.12.2025 09:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni atama ilanı! Son başvuru tarihi ve şartları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve son tarih açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla uzman yardımcısı alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKANLIK 104 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLİNECEK

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

İKİ AŞAMALI SINAV

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

