Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:07

Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki doğrudan satışa ve iki ihaleye imza atacak.

AA
Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #İHALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA