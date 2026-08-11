Hazine’den 95,7 milyar TL’lik iki borçlanma ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihalede toplam 95 milyar 739,3 milyon lira borçlandı. İhalelerde 6 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İLK İHALEDE 68,3 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

İlk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 37,6, bileşik faiz ise yüzde 41,13 oldu.

Nominal teklifin 133 milyar 982,4 milyon liraya ulaştığı ihalede nominal satış 49 milyar 116,5 milyon lira, net satış ise 41 milyar 344 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 6 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 66 milyar 204,7 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 27 milyar liralık satış yapıldı.

5 YIL VADELİ TAHVİL YENİDEN İHRAÇ EDİLDİ

İkinci ihalede 5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 36,05, bileşik faiz yüzde 39,29 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 13 milyar 718 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 6 milyar 835 milyon lira, net satış 7 milyar 95,3 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 6 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 15 milyar 887 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 8 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Böylece Hazine, düzenlediği kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleriyle toplam 95 milyar 739,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör