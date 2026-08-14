Hazine’nin borçlanma takvimi belli oldu: 4 yeniden ihraç ve 2 doğrudan satış yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma programı kapsamında 4 devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 1 dolar cinsi devlet tahvili ve 1 dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

HAZİNE'NİN İLK İHALELERİ 17 AĞUSTOS'TA

Bakanlığın iç borç ihraç takvimine göre, 17 Ağustos Pazartesi günü iki devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İlk işlemde 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden satışa sunulacak.

Aynı gün 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

18 AĞUSTOS'TA İKİ TAHVİL DAHA

Hazine, 18 Ağustos Salı günü de iki ayrı devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bu kapsamda 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

DOLAR CİNSİ TAHVİL VE KİRA SERTİFİKASI SATILACAK

Bakanlığın gelecek haftaki borçlanma takvimi 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek iki doğrudan satışla tamamlanacak.

Bu kapsamda 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör