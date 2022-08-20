Hazır giyimci kumaş engeline takıldı

Pandemiyle birlikte rüzgârı arkasına alan ve ihracat rekorları kıran hazır giyim sektörünün gündeminde artan maliyetlerin yurtdışı satışlar üzerinde yarattığı baskı var. Özellikle son bir yılda yüzde 30-35 gerileyen pamuk fiyatlarına rağmen sektörün ana girdisi konumundaki iplik ile kumaş fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması hazır giyim üreticilerinin tepkisine neden oluyor. SABAH'a açıklamalanrda bulunan sektör temsilcileri Türkiye'ye sipariş yağdıran Avrupa ve ABD'li ünlü perakende zincirleri ve dev alım gruplarının yeniden Çin, Bangladeş, Hindistan, Mısır, Tunus gibi ülkelere yönelmeye başladığı uyarısında bulundu.Dünya moda devlerinin fiyata çok duyarlı hale geldiğini anlatan Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, "Maliyetlerimiz içinde kumaşın payı yüzde 50'leri buluyor, hatta kimi zaman aşıyor" dedi. Maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu olduğunu söyleyen Boz, şunları kaydetti: "Kur avantajımızı yüksek hammadde maliyetleri nedeniyle kaybetmek istemiyoruz. Ana pazarımız Avrupa'da da enflasyon artışta. Dolayısıyla fiyat artışları bizler kadar müşterilerimizi de zorluyor. Maliyetlerimizi mutlaka kontrol altında tutmamız gerekiyor. Fiyatları da kontrol altında tutabilirsek taleplerin başka ülkelere kaymasını önleriz." Bu yıl için hazır giyim sektörünün büyük bir çıkış içinde olduğunu hatırlatan Boz, halihazırda tüm kapasitelerin dolu olduğunu anımsattı. Ancak önümüzdeki aylar için Avrupa ve ABD'den gelen siparişlerde bir miktar düşüş görülebileceği sinyali aldıklarını dile getirdi.TÜRK firmaların Avrupalı alım grupları için öncelikli olduğunu söyleyen Zevigas Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paşahan ise artan maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandıklarını anlattı. Sektörden Batılı müşterilerinin başka pazarlara yöneldiğine dair bilgiler gelmeye başladığını anlatan Paşahan, "Şimdilik münferit gibi görünen bu durum sonrasında ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Batılı alıcıların Türkiye pazarına olan ilgisini kaybetmememiz lazım. İstihdam deposu olana ve ihracata büyük katkı sunan hazır giyim sektöründeki bu gelişmeyi önemle takip etmeliyiz" dedi. Paşahan, fiyatları yüksek seyreden iplik ve kumaşın sektörün önemli bir girdisi olarak öne çıktığını kaydetti. Dünyanın pek çok önde gelen markasına üretim yapan Gelişim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay ise bir yılda maliyetlerinin döviz bazında yüzde 40 arttığına vurgu yaptı. Pandeminin ardından Batılı firmalar için Türkiye'nin önemli bir alım üssü olarak öne çıktığına vurgu yapan Akçay, fiyat tutturamadıkları için bazı firmaların müşterilerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bilgisini paylaştı.