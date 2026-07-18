Haziranda ev satışları yüzde 15.8 arttı

Haziranda ülke genelinde konut satışı yüzde 15.8 artarak 129 bin 979 oldu ve böylece yılın zirvesi görüldü. Türkiye genelinde sıfır konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 oranında artarak 43 bin 406 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 12.5 artışla 86 bin 573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33.4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 66.6 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ PAYI YÜZDE 20

Haziranda kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.1 artarak 25 bin 993 olsa da, toplam satıştan aldığı pay sadece yüzde 20 oldu. Sektör temsilcilerine göre bu oranın büyük kısmını tasarruf finansman sistemi oluşturdu. Peşin ve senetli satışlar ise yüzde 7.1 artarak 103 bin 986 oldu ve toplam satış içindeki payı yüzde 80'e ulaştı.

YABANCIDA ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 2 bin 15 oldu. Haziranda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.6 olarak gerçekleşti. Adet bazında yılın en yüksek satışı kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 oranında azalarak 9 bin 83 olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya, 170 ile Ukrayna ve 170 ile İran vatandaşlarına yapıldı. Haziranda işyeri satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artarak 16 bin 565 oldu.

AYLIK YÜZDE 2 ARTTI

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayı konut fiyat ve kira verilerini açıkladı. Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2, yıllık nominal olarak yüzde 24.5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5.8 azaldı. Ülke genelinde ise Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye yüzde 33.1 ile fiyat artışında ilk sırada. En düşük fiyat artışı da yüzde 16.5 ile 'Edirne, Kırklareli, Tekirdağ' bölgesinde görüldü. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2.2 geriledi.

100 METREKARE EV 5.1 MİLYON LİRA

ÜLKE genelinde ortalama metrekare fiyatı 51 bin 886 TL ve 100 metrekare evin ortalama fiyatı yaklaşık 5.2 milyon TL oldu. İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama değeri 8.7 milyon TL, İzmir'de 5.6 milyon TL, Ankara'da ise 4.7 milyon TL olarak hesaplandı. Ülke genelinde 100 metrekare evin ortalama kira bedeli ise 25 bin 863 TL'ye çıktı.