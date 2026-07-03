Haziranda fiyatı en çok meyve arttı, sebze ucuzladı! TÜİK kalem kalem açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı tüketici fiyat verilerine göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 54,26 ile diğer taze meyveler grubunda gerçekleşti.

MEYVE FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Bu kalemi, yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler ve yüzde 17,35 ile soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin gibi ürünleri kapsayan diğer taze veya soğutulmuş sebzeler takip etti.

Fiyatı en fazla artan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Taze turunçgiller: %12,85

Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri: %8,05

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri: %6,90

Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe): %6,27

SEBZE FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Haziran ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün grubu ise meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu.

Domates, biber, salatalık ve kabak gibi ürünlerin yer aldığı bu grupta fiyatlar yüzde 37,64 düştü.

En fazla ucuzlayan diğer ürünler ise şunlar oldu:

Yeşil yapraklı veya saplı taze sebzeler: %24,80

Taze veya soğutulmuş yeşil baklagiller: %14,21

Taze üzümsü meyveler: %10,55

Taze hurma, incir ve tropikal meyveler: %9,54

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: %8,96

Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: %6,29

Motorin (mazot): %4,40

TÜİK verileri, haziran ayında özellikle mevsimsel etkilerin meyve ve sebze fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör