Haziranda fiyatı en çok meyve arttı, sebze ucuzladı! TÜİK kalem kalem açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı tüketici fiyat verilerine göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 54,26 ile diğer taze meyveler grubunda gerçekleşti.
MEYVE FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ
Bu kalemi, yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler ve yüzde 17,35 ile soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin gibi ürünleri kapsayan diğer taze veya soğutulmuş sebzeler takip etti.
Fiyatı en fazla artan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:
SEBZE FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Haziran ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün grubu ise meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu.
Domates, biber, salatalık ve kabak gibi ürünlerin yer aldığı bu grupta fiyatlar yüzde 37,64 düştü.
En fazla ucuzlayan diğer ürünler ise şunlar oldu:
TÜİK verileri, haziran ayında özellikle mevsimsel etkilerin meyve ve sebze fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.