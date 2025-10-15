Hedef 1 milyon genç

Üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2028 yılına kadar toplam 1 milyon genci programdan yararlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

AYLIK 15.162 TL GELİR

Üniversite okuyan öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını ifade eden Işıkhan, "Kendi kampüslerinizde hem mesleki deneyim kazanacak hem de derslerinizi aksatmayacak şekilde haftada 3 güne kadar, ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde uygulanacak program ile aylık 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceksiniz. Kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık. 2028 yılına kadar 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandırmayı hedefliyoruz" dedi. Işıkhan ayrıca programın detaylarını üniversitelerden ve 'genclik.iskur.gov.tr' internet adresinden öğrenilebileceğini belirtti.

DİJİTALDE 6 MİLYON İZLEYİCİ

İŞKUR'un gençlere ulaşmak için İŞKUR Gençlik Platformu'nu hayata geçirdiğini belirten Işıkhan, "Geçlerimize yönelik sunulan tüm hizmetlerin tek platformda yer aldığı bir dijital platform olarak bunu tanımlayabiliriz" dedi. İŞKUR'un dijital platform aracılığıyla 6 milyona yakın izleyici kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu: "İŞKUR Gençlik Platformu içerisinde özellikle öz geçmiş hazırlama, staj olanakları ve kariyer planlaması gibi gençlerin iş dünyasına adım attıklarında kendilerine katkı getirecek, işlerine yarayacak bazı bilgi, belge ve doküman yer alıyor. Platformu bir kapı olarak düşünebiliriz."

52 ÜNİVERSİTEDE BAŞVURU

Gençlerin iş hayatına atıldığı dönemde işverenlerin yönelttiği ilk sorunun "tecrübe" olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Gençlerimizin tecrübesizliğini ortadan kaldırmak, bunun yanında da boş zamanlarını daha verimli değerlendirmek amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdik. 52 üniversitede başvurularımız başladı. Üniversiteli gençlerimiz, okudukları fakülte ve bölümlerden bunları takip edebilir" dedi.

NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ

Başvurular alındıktan sonra üniversitelerin kendi kontenjanlarına göre öğrencileri yerleştireceğini dile getiren Işıkhan, "Başvuruları alacaklar ve daha sonra noter huzurunda çekilişler yapılacak. İlgili bölümde kontenjana göre belirlenmiş olan arkadaşlarımız ilan edilecek. Bunların işe başlangıç süreleri başlamış olacak. Tamamen şeffaf, tarafsız şekilde gençlerimizin İŞKUR Gençlik Programı'mıza katılmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, programa katılan gençleri GSS kapsamına alacaklarını da söyledi. İŞKUR Gençlik Programı'nın süresinin en fazla 10 ay olduğunu ifade eden Işıkhan, "Bu süre içerisinde üniversitedeki öğrencilerimiz kendi boş zamanlarına göre bir plan yaparak, birinci dönem 80, ikinci dönem 60 gün ya da tersi de olabilir, bundan faydalanabiliyor. En önemli koşullardan birisi, kamu üniversitelerinde öğrenci olmak ve İŞKUR tarafından belirlenen bir gelir kriteri var. Gelir kriterini karşılamak önemli bir şart olarak karşımızda duruyor. Yurtlarda kalan öğrencilerimiz gelir testinden muaf" diye konuştu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR? Devlet üniversiteleri ile işbirliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif işgücü programı.

HANGİ KURUMLARLA DÜZENLENEBİLİR? Devlet üniversiteleri ile program düzenlenebilir.

PROGRAM'DAN KİMLER FAYDALANABİLİR? Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri faydalanamaz.)

YABANCI ÖĞRENCİLER FAYDALANABİLİR Mİ? Programdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.

BAŞKA ÜNİVERSİTENİN PROGRAMINDAN FAYDALANILABİLİR Mİ? Yalnızca kendi üniversitenizin düzenliği programdan faydalanabilirsiniz.

HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR? İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi işgücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri veriliyor.

PROGRAMDA SUNULAN HAKLAR NELER? Haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her gün için 1.083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor.

HANE GELİR ŞARTI VAR MI? Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar programdan yararlanamıyor.

BURS ALMAK ENGEL DEĞİL

Bakan Işıkhan, öğrencilerin iş ortamına girmelerinin, sosyal yardım ve burs almalarının kendileri için bir engel olmadığını belirterek, "Başka bir işte, özel sektörde rahatlıkla çalışabilir. Bunu başaran öğrencilerimiz olursa bundan da çok büyük bir mutluluk duyarız. Bizim temel amacımız, iş gücü piyasasında gençlerimizin niteliğine bağlı olarak iş bulmalarını ve iş gücü piyasasına en erken girmelerini sağlamak" dedi.

GENÇLERİN % 92'Sİ MEMNUN

İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen yıl 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını bildiren Işıkhan, "Bakanlık olarak gençlerimize dokunuyoruz. Gençlerimizin yüzde 92'si programdan memnun olduğunu ifade etti. Bu programın kendi istihdam edilebilirlikleri açısından da bir katkı sağladığını söylediler. Gençlerimizden inanılmaz talep gördük" dedi.