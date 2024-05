Hedef 1 milyon turist

Bu yıl için 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefi belirleyen Türkiye, yüksek nüfusu ve her geçen gün artan geliri ile turizm ülkelerinin hedef pazar olarak belirlediği Uzakdoğu'daki varlığını güçlendirmek için kolları sıvadı. Nüfusu 1.5 milyara ulaşan Çin'de 27-29 Mayıs tarihleri arasında Şangay World Expo Exhibition and Convention Centre'de gerçekleşen ITB China 2024'e Türk turizm şirketleri çıkarma yaptı. Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan fuar, Türklerin gövde gösterisine sahne olurken Çinli ziyaretçiler en önemli kültür turizmi rotaları arasında yer alan Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla katılım gösterdiğimiz fuarda turizm birliklerinin yanı sıra birçok firma da yerini aldı. Geçen sene Türkiye'yi 248 bin 119 Çinli turistin ziyaret ettiğini, yılın ilk 4 ayında ülkemize Çin'den 115 bin turistin geldiğini söyleyen sektör temsilcileri SABAH'a yaptıkları açıklamada 2024 genelinde ise Çin'den yaklaşık 600 bin turist bekledikleri bilgisini paylaştı. Sektör temsilcileri "Asıl hedefimiz ise Çin özelinde bu rakamı 1 milyon seviyesine çıkarmak" dedi.Türkiye için önemli bir büyüme pazarı olan Çin'de gerçekleştirilen fuarın giriş bölümünde bulunan GoTürkiye standında 10 sektör temsilcisi firmanın yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) da yerini aldı. GoTürkiye standında Çinli ziyaretçiler için ülkemizin önemli destinasyonların yanı sıra özel ikramlarla Türk mutfağı tanıtıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da fuara bir heyetle katıldı. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak bu yıl ilk kez ITB Çin fuarına katılım sağladıklarını söyleyen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, "Başarısını memnuniyetle izlediğimiz Çin fuarı salgın öncesi seviyelere tekrar ulaştı. Çin'in yurtdışı turizm pazarı, 2023'ün başından bu yana kayda değer bir büyüme sergiliyor. Küresel turizmi toparlamada Çin önemli bir rol oynayan bir pazar. ITB Çin 2024, Türkiye için büyüme ve işbirliği için benzersiz fırsatlar sunuyor. Katılımcılar, pazarın toparlanma ivmesinden yararlanarak Çinli alıcılarla mevcut iş ilişkilerini geliştirerek ve yeni ortaklıklar kurarak bundan faydalanacak. Önümüzdeki dönemde bu pazara yönelik çalıştaylar yapacağız" dedi.Fuara katılan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin stantı da Çinli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çin'in yanı sıra Uzakdoğu'dan Malezya, Endonezya ve Japonya gibi pazarlardan da misafir ağırladıklarını söyleyen İbrahim Soyarslan, "Şehrimize ilgi her geçen gün artıyor" dedi. Mevlana'nın bu pazarda çok iyi bilindiğini söyleyen Soyarslan, "Bu pazardan beklentimiz yüksek. Konya'yı Uzakdoğulu turistler için önemli bir adres haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu.Uzakdoğu pazarının en büyük operatörlerinden Dorak Tour Ülke Müdürü Filiz Karaca, önümüzdeki yıl firma olarak 300-400 bin Çinliyi ülkemize getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Karaca, "Son dönemde grupların yanı sıra gençlerin Türkiye'ye ilgisinde artış var. Çinliler adrenalini yüksek olan aktiviteleri çok seviyorlar. İstanbul ve Kapadokya en çok tercih ettikleri yerler. Bunun yanı sıra Pamukkale, Bergama Efes de ilgilerini çeken başka destinasyonlar olarak öne çıkıyor. Bir milyonluk hedefe ulaşmamız mümkün. Bunun için uçuşların yanı sıra Çince bilen rehber sayısının sayılarının artırılması artması gerekiyor" dedi.Fuarda yerini alan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Topaloğlu da Çin pazarının Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Çinliler özellikle İstanbul ve Kapadokya bölgesini çok seviyorlar. Bildiğiniz gibi bu pazarda ağırlıklı olarak kültür turlarına ilgi var. Peribacaları, Pamukkale ise ilgilerini en çok çeken destinasyonlar olarak öne çıkıyor. İstanbul'da Boğazı ve müzeleri tercih ediyorlar. Türkiye olarak elimizde çok güzel bir ürün var ve bunu en iyi şekilde pazarlamamız gerekiyor" diye konuştu.1.5 milyara duyan dayanan nüfusu ile öne çıkan Çin pazarından beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyen seyahat acentası Blueland'ın temsilcisi Fuat Karakaş "Çinliler Türkiye'ye aşık bir millet. Bu pazarda orta ve üst gelir grubunu hedefliyoruz. Çinliler ortalama 8 gece, 9 gün konaklıyorlar" dedi.