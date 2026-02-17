Hedef ticareti ikiye katlamak

Türkiye ile Mısır arasında ekonomik ve ticari ilişkiler, son yıllarda artan temaslar ve somut göstergeler üzerinden yeniden şekilleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doların üzerine çıkması, Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar doları aşması ve orta vadede belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ekonomik ilişkilerin büyüme eksenini ortaya koyuyor. Turizm, sanayi, ulaştırma ve enerji alanlarında yürütülen girişimler, ekonomik entegrasyonun kapsamını genişletiyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi son üç yılda 8–9 milyar dolar bandında seyrediyor. Liderler düzeyinde belirlenen hedef ise bu hacmin 15 milyar dolara çıkarılması. Bu hedef doğrultusunda yatırım ortamının iyileştirilmesi, teknik iş birliğinin artırılması ve ticari süreçlerin hızlandırılması gündemde.

4 MİLYAR DOLARLIK TÜRK YATIRIMI

Türkiye, Mısır'ın ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7.4 pay ile üçüncü, ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3.4 pay ile yedinci sırada bulunuyor. Bu veriler, ekonomik ilişkilerin mevcut ölçeğini ortaya koyarken, aynı zamanda genişleme potansiyeline işaret ediyor. Türk şirketlerinin Mısır'daki toplam yatırımları 4 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Bu yatırımlar üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşırken, yeni dönemde turizm ve enerji projelerinde yatırım iştahının artırılması hedefleniyor. Turizm sektörü iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir büyüme alanı oluşturuyor. Mısır'ın turizm sektöründe 2025 yılında yüzde 21 büyüme kaydetmesi ve toplam turist sayısının 19 milyona ulaşması, sektörün yatırım açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koyuyor.

50'YE YAKIN GÖRÜŞME YAPILDI

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, Türkiye ile Mısır arasında üretim ve sanayi iş birliği fırsatlarını artırıyor. Otomotiv, yedek parça, kimya, metal ve ev aletleri sektörlerinde ortak üretim süreçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu alanlardaki iş birlikleri, bölgesel üretim ağlarının güçlendirilmesine katkı sağlarken, iki ülkenin ekonomik yapılarının tamamlayıcı özelliklerini ön plana çıkarıyor. Türkiye ve Mısır arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Son dönemde bakanlıklar ve üst düzey temsilciler arasında yapılan görüşme sayısının 50'ye yaklaşması, kurumsal koordinasyonun yoğunluğunu gösteriyor. Serbest ticaret düzenlemelerinin kapsamının genişletilmesi, yatırımcıların karşılaştığı idari süreçlerin sadeleştirilmesi ve iş dünyasının desteklenmesine yönelik politikalar ekonomik entegrasyonun temel araçları arasında yer alıyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkiler, artan ticaret hacmi, yatırım akışı ve turizm hareketliliğiyle yeni bir büyüme dönemine giriyor.

TURİZMDE HIZLI BÜYÜME VAR

Türkiye ile Mısır arasındaki turizm hareketliliğinde de belirgin artış görülüyor. Türkiye özelinde ziyaretçi sayısında yüzde 43 artış gerçekleşirken, Mısır'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yaklaşık 250 bin kişi seviyesine ulaştı. İki ülke arasında karşılıklı olarak 500 binden fazla turist hareketi kaydedildi. Mısır yönetimi, Türkiye'den gelen turist sayısında önümüzdeki dönemde en az yüzde 25 artış bekliyor. Turizmde çift yönlü büyüme hedefi, ulaştırma kapasitesinin artırılması ve destinasyon çeşitliliğinin geliştirilmesiyle destekleniyor. Turizm ve ticaret akışının artırılması için ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Mevcut uçuş hatlarında koltuk kapasitesinin yüzde 20–25 artırılması planlanıyor. Ancak talebi karşılamak için yeni uçuşların eklenmesi ve hava yolu iş birliklerinin genişletilmesi gerektiği belirtiliyor.