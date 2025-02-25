Helal ekonomisinde liderlik hedefliyoruz

Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel helal ekonomisinin, hızla büyüyen bir ekosistem olduğunu belirterek, "Helal ekonomisinin sunduğu fırsatları değerlendirerek, ülkemizi küresel helal ekonomisine yön veren lider ülke konumuna taşımaya kararlıyız" dedi. Helal ürün ve hizmetlerin yalnızca Müslümanlar için değil, farklı inançlara mensup bireyler için de giderek daha fazla tercih edildiğine dikkati çeken Bakan Kacır, şunları kaydetti: "Yakaladığı güçlü büyüme ivmesiyle 2 trilyon dolarlık küresel helal gıda pazarının 2033'te 5 trilyon dolar hacme ulaşması öngörülüyor. Ülkemiz, güçlü altyapısı ve tecrübesiyle helal sektörünün farklı alanlarında tüketici beklentilerine rahatlıkla cevap verecek kabiliyete haiz konumda."

4.5 MİLYAR $'LIK YATIRIM

Öte yandan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (HAB) gerçekleştirilen SAHA MİHENK 2. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'nda konuşan Kacır, 2012'den bu yana, havacılık ve uzay sektöründe düzenlenen 157 yatırım teşvik belgesiyle 4.5 milyar dolarlık yatırımın önünü açtıklarını belirtti.