Hem altın hem döviz yükseldi! Merkez Bankası rezervleri son 5 ayın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara yükseldi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Temmuz'da 164 milyar 448 milyon dolar olan toplam rezervler, 7 Ağustos itibarıyla 178 milyar 366 milyon dolara ulaştı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 71 MİLYAR DOLARI AŞTI
7 Ağustos haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervleri 7 milyar 211 milyon dolar arttı.
31 Temmuz'da 63 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos itibarıyla 71 milyar 22 milyon dolara yükseldi.
ALTIN REZERVLERİNDE 6,7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Bu dönemde altın rezervlerinde de dikkat çeken bir yükseliş kaydedildi.
TCMB'nin altın rezervleri, 6 milyar 708 milyon dolar artarak 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara çıktı.
Böylece toplam rezervlerdeki 13 milyar 918 milyon dolarlık artışın 7 milyar 211 milyon doları brüt döviz rezervlerinden, 6 milyar 708 milyon doları ise altın rezervlerinden geldi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467
|26.05.2026
|105.992
|53.234
|159.226
|26.06.2026
|94.954
|54.251
|149.205
|03.07.2026
|97.742
|61.952
|159.694
|24.07.2026
|100.210
|62.396
|162.606
|31.07.2026
|100.637
|63.811
|164.448
|07.08.2026
|107.345
|71.022
|178.366