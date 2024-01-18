Hem çalışan hem de işverene destek

BUyıl hem çalışana hem de işverene dört koldan destek verilecek. İlave istihdama teşvik süresinin uzatılmasıyla uygulamadan 650 bin sigortalı yararlanacak. 3 yılda 94.9 milyar liralık istihdam desteği sağlanacak. Asgari ücret desteğinin yıllık maliyetinin de yaklaşık 56.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Milletvekili Resul Kurt, yasa teklifine ilişkin sunum yaparken düzenlemelere ilişkin etki analizi de paylaşıldı. 2011 yılından bu yana uygulanan teşvik uygulamasından 650 bin kişi yararlanıyor. Teşvikten yararlananların yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. İstihdam teşviki 31 Aralık 2025 yılına kadar sürecek, uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılması için de Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Asgari ücret desteğinin (2016 yılından bu yana uygulanıyor) yıllık maliyeti yaklaşık 56.5 milyar lira olarak hesaplanıyor.KISA çalışma olarak ödenen süreler sonraki işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden düşülecek. Düzenleme ile eski hak sahiplikleri kısa çalışma ödeneği almak için engel teşkil etmeyecek. Bu kapsamda yapılan düzenlemenin maliyetinin bu yıl için 5.8 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.YAPILAN düzenlemeyle ocakaralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. 2016 yılından bu yana verilen asgari ücret desteğinin 700 liraya yükseltilmesiyle bugüne kadar verilen destek 85.4 milyar liraya ulaşacak.