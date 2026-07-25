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Haberler Ekonomi Haberleri Her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek! Turizm çalışanları için SGK prim teşviki yasalaştı
Giriş Tarihi: 25.07.2026 13:28 Son Güncelleme: 25.07.2026 13:41

Her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek! Turizm çalışanları için SGK prim teşviki yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, turizm işletme belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde çalışanlar için 3 bin 500 TL'ye kadar SGK prim desteği hayata geçirildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destekle sektörün yaklaşık 6 milyar liralık istihdam teşvikinden yararlanması bekleniyor.

Her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek! Turizm çalışanları için SGK prim teşviki yasalaştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sektöründe istihdamın korunmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan SGK prim desteği sağlandı.

HER BİR SİGORTALI İÇİN AYLIK 3,500 TL PRİM DESTEĞİ

Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek.

Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.

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AMAÇ İSTİHDAMIN KORUNMASI

Kanunun gerekçesinde, turizm sektörünün emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ile istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle işletmelerin personel maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi. Düzenleme ile istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün sektörde tutulması ve konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

DESTEK SEZON İÇİNDE YAPILACAK

Destekten yalnızca tesislerin faaliyette bulunduğu aylar yararlanacak, sezon dışında kapalı olan işletmeler ise uygulama kapsamına alınmayacak. Böylece destek, doğrudan aktif olarak hizmet veren konaklama tesislerine yönlendirilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

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Her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek! Turizm çalışanları için SGK prim teşviki yasalaştı
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