Her projenin yüzde 10’u sosyal konut olmalı

Vatandaşın sosyal konut ihtiyacına bir öneri İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'den geldi. Yapılan markalı konut projelerinin içine sosyal konutların da dahil edilmesini öneren Keçeli şunları söyledi: "Özel sektör 100 konut üretiyorsa bunun 10'unu devlet için yapsın. Devlet bunları bizden alsın ya da kiralasın, dar gelirli vatandaşa sunsun. İşin başında maliyetin enflasyonun üzerinde artmayacağını bilelim, biz karımızdan bir miktar feragat edelim, mesaimizi ayıralım ve her projenin yüzde 10-15'i sosyal konut olarak inşa edelim. Dünyada bu model var, Türkiye'de de uygulamalı." Kentsel dönüşümde de en büyük sorunlardan birinin, vatandaşların yaşadıkları semtlerden koparılması olduğunu vurgulayan Keçeli, bunun sosyal ayrışmayı artırdığını söyledi.