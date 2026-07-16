Her şirket enerji faturasına göre ayağını uzatmak zorunda

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Electricity 2026 raporuna göre küresel elektrik talebi 2026-2030 arasında yılda ortalama yüzde 3.6 artacak. Yani fatura giderek kabaracak ve şirketler artık "ne kadar harcadık" sorusunu değil, "nereye harcadık" sorusunu cevaplamak zorunda kalacak. Bunu bir ev bütçesine benzetmek de mümkün: "Bu ay elektrik faturası yüksek geldi" demek yerine, "Klima üç gün boş odada açık kalmış, bu yüzden fatura arttı" diyebilmek gibi... Fabrikada da artık hangi makinenin beklenenden fazla enerji harcadığı, hangi hattın verimsiz çalıştığı ya da hangi siparişin kapasiteyi gereksiz yorduğu tek tek görülebiliyor.

ANLIK TÜKETİM VERİSİ

Kurumsal yazılım şirketi Industrial Application Software (IAS), bu soruna akıllı saat mantığıyla yaklaşan bir çözüm sunuyor. Nasıl ki bir akıllı saat sadece "Bugün kaç adım attın" demekle kalmayıp hangi saatte, hangi aktivitede ne kadar enerji harcadığını gösteriyorsa Canias ERP'nin IoT altyapısı da fabrikadaki her makinenin, her hattın, her siparişin enerjiyi tam olarak nerede ve nasıl tükettiğini gösteriyor.

Sahadaki sensörlerden gelen veriler, önceden belirlenmiş kurallara göre otomatik olarak ERP sistemine aktarılıyor. Böylece enerji tüketimi, üretim emri ve maliyet bilgisiyle aynı anda okunabiliyor. IAS'ın Baş Otomasyon Sorumlusu (CAO) Nuri Aycan, bunun artık şirketler için ayrı bir "enerji başlığı" değil, üretim planlamasını ve kârlılığı doğrudan etkileyen anlık bir karar verisi olduğunu vurguluyor.

SIFIR KARBON REGÜLASYONU

İşin bir de "çevre faturası" boyutu var. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın geçiş dönemi 2023-2025'te tamamlandı ve mali yaptırımların başladığı yeni dönem 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlükte. Bu, tıpkı bir ülkeye girerken gümrükte eşyalarınızı beyan etmeniz gibi artık ihracatçı üreticiler de ürünlerinin "karbon bagajını" belgeleyebilmek zorunda. Kısacası IAS'ın anlattığı hikâye şu: Enerji artık ay sonunda gelen ve omuz silkilen bir fatura değil günlük hayatta akıllı saatin adım sayısını, ev bütçesinin harcama kalemlerini ya da gümrükteki beyan formunu andıran, anlık takip edilen ve karar almayı doğrudan etkileyen stratejik bir veri katmanı haline geliyor.