Hesap vakti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülasyon ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturmalarda 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Vatandaşlarının emeğini istismar edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyleyen Gürlek, borsa soruşturmasına yönelik başvurunun Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca ağustos ayında yapıldığını bildirdi. Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 51 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Bakan Gürlek, ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlamaya çalışan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.