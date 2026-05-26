Hidrolik elektrik üretiminde rekor

Türkiyede bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken, nisanda hidrolik üretim değeri 11.66 milyar kilovatsaatle tüm zamanların aylık bazda rekorunu kırdı. Böylece, nisan ayı elektrik üretiminin yüzde 41.4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
verilerine göre; nisan ayında aylık toplam elektrik üretimi 28.14 milyar kilovat saat olarak kayıtlara geçti. Nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri, 11.66 milyar kilovat saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece, nisan ayı elektrik üretiminin yüzde 41.4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle nisanda hidrolikten 11.66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Toplam elektrik üretiminin yüzde 41.4'ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece, yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını yüzde 70.5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık" dedi.