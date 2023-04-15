Himmet parası ile sermayeyi büyüttü

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'cü Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'in de aralarında bulunduğu şirketlerin müsaderesine karar verdi. Yargıtayın verdiği kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler Hazine'ye geçti. Kararın gerekçesinde, şirket kurucusu Hamdi Akın İpek'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin sermaye büyümesinde himmet paralarının da kullanıldığının değerlendirildiğine yer verildi. Kararda, örtülü kazanç aktarımlarının yurtdışına sermaye kaçırmak amacıyla da kullanıldığının tespit edildiğine yer verildi.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2020'de karara bağlanan ve hemen ardından istinaf aşaması tamamlanan "Koza İpek Holding" davasıyla ilgili olarak dosya incelemesini tamamladı. Daire heyeti, Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin müsaderesine karar verdi. Dairenin kararında, grup şirketlerinin tümünün İpek ailesinin kontrolünde ve ortaklık yapısı olarak iç içe geçmiş durumda olduğuna vurgu yapıldı. Ailenin yeni şirketlerin satın alınması ve mevcut şirketlerin sermayelerinin artırılması sürecinde şirketlere kaynağı belli olmayan yüksek miktarlarda para transferlerinde bulunduğuna değinilen kararda, şirketlerin büyüme kaydetmelerinin doğal olduğuna ancak bu paranın kaynağının açıklanmamasının şüpheli, şirket kurucusu Hamdi Akın İpek'in FETÖ/ PDY elebaşı Fetullah Gülen ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin sermaye büyümesinde himmet paralarının da kullanıldığının değerlendirildiğine yer verildi.KOZA İpek Grubu'na ait medya kuruluşlarının doğrudan örgüte ait basın yayın kuruluşları olan Zaman, Taraf, Meydan, Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Meltem TV, Irmak TV, Can Erzincan TV, Sızıntı, Yeni Ümit, Aksiyon gibi kuruluşlarla ortak bir yayın politikası benimsediği, kamuoyuna yanlı ve yanlış bilgi verdiği bahsedilen kararda, bu medya kuruluşlarının örgütün emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğünün kabul edildiğine vurgu yapıldı. Örtülü kazanç aktarımlarının, örgütün talimatıyla kurulduğu anlaşılan İpek Üniversitesi ve Koza İpek Eğitim Vakfı'nı ve diğer örgütle bağlantılı kurumları finanse etmek, İpek Üniversitesi'nin inşaatının yapımı ve medya şirketlerinin devamlılığının sağlanması için fon sağlamak amacıyla kullanıldığının anlaşıldığı belirtilen kararda, "Doğrudan örgütün amacına hizmet eden bu kurumlara fon sağlanması dışında örtülü kazanç aktarımlarının yurt dışına sermaye kaçırmak amacıyla da kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.