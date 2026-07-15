Hindistan’dan petrol bağımlılığını azaltacak hamle! İnek gübresinden üretilen yakıt kullanılıyor

Hindistan, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir yakıt yatırımlarına hız verdi. Ülkede sığır gübresinden elde edilen biyolojik sıkıştırılmış doğal gazın (Bio-CNG), ulaşım sektöründe benzin ve dizele alternatif yakıt olarak kullanım alanı giderek genişliyor.
Gujarat eyaletinde, Ahmedabad kentinin yaklaşık üç saat kuzeyinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda günün erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve üç tekerlekli motorlu taşıtlar, geleneksel yakıtlara göre daha ekonomik olan Bio-CNG ile depolarını doldurmak için istasyona geliyor.
SIĞIR GÜBRESİNDEN YAKIT ÜRETİLİYOR
Bio-CNG, sığır gübresinden elde edilen metan gazının işlenmesiyle üretiliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilen bu yakıtın hem karbon salımını azaltması hem de fosil yakıtlara kıyasla daha düşük maliyet sunması nedeniyle kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde kurulan biyogaz tesisleri sayesinde organik atıklar enerjiye dönüştürülerek ulaşım sektöründe değerlendiriliyor.
AMAÇ PETROL İTHALATINI AZALTMAK
Dünyanın en büyük enerji tüketicileri arasında yer alan Hindistan, kullandığı ham petrolün yaklaşık yüzde 80 ila 85'ini ithalat yoluyla karşılıyor. Bu durum ülkenin dış ticaret dengesi üzerinde önemli bir mali yük oluşturuyor.
Yetkililer, yerli biyogaz üretiminin artırılmasıyla hem petrol ithalatının azaltılmasını hem de enerji harcamaları için yurt dışına çıkan milyarlarca dolarlık kaynağın ülke ekonomisinde kalmasını hedefliyor.
YEREL KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ STRATEJİSİ
Hindistan, birçok ülkenin elektrikli araç dönüşümüne odaklandığı süreçte, tarım ve hayvancılık potansiyelinden yararlanarak kendi koşullarına uygun alternatif enerji çözümleri geliştirmeyi tercih ediyor.
Uzmanlara göre biyolojik sıkıştırılmış doğal gazın yaygınlaşması, hem çiftçilere ek gelir sağlayabilir hem de organik atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunabilir. Bu yaklaşımın uzun vadede petrol bağımlılığını azaltırken çevresel sürdürülebilirliği de desteklemesi bekleniyor.