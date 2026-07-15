Hindistan’dan petrol bağımlılığını azaltacak hamle! İnek gübresinden üretilen yakıt kullanılıyor

Hindistan, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir yakıt yatırımlarına hız verdi. Ülkede sığır gübresinden elde edilen biyolojik sıkıştırılmış doğal gazın (Bio-CNG), ulaşım sektöründe benzin ve dizele alternatif yakıt olarak kullanım alanı giderek genişliyor.

Gujarat eyaletinde, Ahmedabad kentinin yaklaşık üç saat kuzeyinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda günün erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve üç tekerlekli motorlu taşıtlar, geleneksel yakıtlara göre daha ekonomik olan Bio-CNG ile depolarını doldurmak için istasyona geliyor.