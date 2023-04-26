Hisse senedi varlığı 3 yılda 10 kat arttı

Enflasyondan korunmayı hedefleyen yatırımcıların hisse senedi piyasasına katlanarak artan ilgisi ve Merkez Bankası'nın uyguladığı strateji, yerli yatırımcıların finansal varlıklarının dağılımını radikal bir biçimde değiştirdi. Mart sonu itibarıyla son 3 yılda yerli yatırımcıların varlıkları içerisinde TL cinsi yatırım araçları öne çıkarken, özellikle hisse senedi portföyünde rekor büyüme gözlendi.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2020'nin martında 3 trilyon 962 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları, 2022'nin mart sonu itibarıyla yüzde 296.9 artarak 15.7 trilyon liraya ulaştı. Bu süreçte TL mevduat, KKM'nin de etkisiyle, yüzde 341.1'lik büyüme ile 5.7 trilyonu geçti. Varlıklar içerisinde TL mevduatın payı yüzde 32.6'dan 36.2'ye çıktı.Son üç yılda devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) portföyünün büyüklüğü de yüzde 300 artarak 3.5 trilyona dayandı. 2022 yılı Mart sonu itibarıyla yüzde 39.2 olan yerli yatırımcılara ait sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 41.3'e çıktı.Son 3 yılda gerçekleşen 100'ün üzerindeki halka arz, enflasyondan korumak isteyen yatırımcıyı Borsa İstanbul'a yöneltti. Yerli yatırımcıların 2020'nin martında 166 milyar lira olan hisse senedi varlığı, 2023 mart sonu itibarıyla yüzde 891 artarak 1 trilyon 646 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde endeksteki yükseliş yüzde 437 olurken, hisse senedinin toplam içerisinde payı yüzde 4.1'den 10.6'ya yükseldi.Yerli yatırımcıların pay senedi piyasası başta olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilgisindeki artışa paralel olarak şirketlerin halka arzlara ilgisi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. TSPB verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında 12 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzlar dolayısıyla şirketlere 14.2 milyar lira kaynak sağlandı. Bu halka arzlara gelen talep toplamı ise 335 milyar lirayı geçti.Yatırımcıların borsaya ilgisi bu yılın ilk üç ayında katlanarak büyüdü. 2022 yılı sonunda 3 milyon 783 bin olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, üç ayda 451 bin artarak 2023 Mart sonu itibarıyla 4 milyon 234 bin ile rekor düzeye ulaştı. Bu yatırımcıların 4.2 milyonu yerli bireysel yatırımcılardan oluşuyor. Yerli yatırımcı sayısı 19 Nisan itibarıyla ise 4 milyon 780 bine çıktı. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020'nin mart ayında ise 1 milyon 337 bin seviyesinde bulunuyordu.