Hızlı tren fabrikası 2026’da tamam

laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren fabrikasını Eylül 2026'da tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Milli Elektrikli Tren ve banliyö tren setlerimizin seri üretimine başladık. Yıl sonuna kadar 10 milli elektrikli tren ve 8 milli banliyö tren setini hizmete alacağız" dedi. TBMM'de bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma alanında 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlattı. Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu yatırımlar, yılda ortalama 1 milyonu aşkın kişiye istihdam imkânı oluşturdu. Yatırım programında 870 ana proje kapsamında toplam 2 bin 171 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 5.2 trilyon liradır. 2025'te yatırımlarımız için 488 milyar lira ödenek ayrılmıştır. 2026 bütçesinde demir yolu yatırımlarının payı yüzde 53, kara yolunun yüzde 39'dur." Sadece Marmaray ile 62 milyon ton emisyonu engellediklerini bildiren Uraloğlu, "2028'de demir yolu ağımızın 17 bin 287 kilometreye ulaşmasını hedefliyoruz. Hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Ankaraİzmir Hızlı Demir yolu Hattında, Polatlı Afyon arasını 2027'de, tüm hattı 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.