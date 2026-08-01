Hızlı tren rayları ülkeyi sarıyor

Sakarya
'da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pamukova YHT istasyonu, 41 binin üzerinde yolcu ile yaklaşık 32 bin olan Pamukova nüfusundan fazla yolcuya hizmet sundu" dedi. Sakarya'nın Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı, aynı zamanda doğu-batı koridorlarının da kritik bir noktası olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "İnşallah, doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında 48 saatte, toplam 28 bin 500 kilometrelik bir demiryolu ağı ile Türkiye'yi dolaşabilme imkânına sahip olacağız" açıklamasında bulundu.