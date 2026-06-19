Hizmet enflasyonu yavaşlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 11 Haziran tarihli toplantısına ilişkin özetinde, dezenflasyon sürecine ilişkin olumlu mesajlar verdi. Banka, öncü verilerin haziran ayında da enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğüne işaret ettiğini belirterek, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının yavaşlayacağını bildirdi. TCMB değerlendirmesinde, mevsimsel etkilerden arındırılmış göstergelerin aylık hizmet enflasyonunda belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiği, temel mallar enflasyonunun ise görece yatay bir seyir izlemesinin beklendiği ifade edildi. PPK özetinde, kira grubuna da dikkat çekildi. Mayıs ayında kira fiyatları aylık yüzde 2.15 artarken, yıllık kira enflasyonu 1.39 puan gerileyerek yüzde 49.77 seviyesine indi. TCMB, kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin haziran ayında da devam edeceğini öngörüyor. Lokanta ve otel grubunda da fiyat artış hızının önceki aylara göre yavaşladığına dikkat çekiliyor. Banka, haziranda işlenmemiş gıda fiyatlarında özellikle sebze fiyatları düşüşün devam edeceğini, işlenmiş gıdada ise fiyat artış hızının yavaşlayacağını tahmin ediyor.

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