Hizmet ihracatı bu yıl 121 milyar doları aşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmetler sektörünün bu yıl 121 milyar doları aşan bir döviz geliri ve yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağlayacağını açıkladı. 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde konuşan Bolat, Türkiye'nin bu performansıyla hizmetler ticaretinde fazla veren ülkeler arasında dünyada beşinci olduğunu belirtti. Bolat, hizmetler sektörünün istihdamdaki payının yüzde 65, istihdam sayısının ise 21 milyon olduğunu belirterek, milli gelirdeki payının yüzde 60'a yaklaştığını bildirdi. Lojistik sektörünün milli gelirdeki payının 100 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, turizm sektörünün geçen yıl 61 milyar dolar döviz kazandırdığını, sağlık turizminde 1.6 milyon yabancı hasta geldiğini, 3 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi. Bolat, "Eğitim turizminde 350 bin civarında uluslararası öğrenci, 3 milyar dolar gelir var. Danışmanlık ve fuarcılık gibi sektörlerde 7 milyar dolar döviz geliri var. Bilişim, yazılım, oyun sektörü geçen yılı 5.3 milyar dolar gelirle kapattı. Dünyanın birçok ülkesinde dizilerimiz, filmlerimiz seyrediliyor. Şili'de günde 24 tane Türk dizisi yayınlanıyor" diye konuştu.

İHRACATA 33 MİLYAR DESTEK

Bolat, bütçeden ihracat destekleri için 33 milyar lira tahsisat yaptıklarını belirterek, "İlave talebimiz oldu, aldığımız takdirde tahakkuk etmiş hak edişler için de ödemeleri yapacağız" dedi. Bolat, "Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. Bolat, 2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacağını söyledi. Bakan Bolat, mal ve hizmetler ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını ekledi.