Hizmet sektörü enflasyonu haziranda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,84 arttı.

H-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,07, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,03 yükseldi.

HİZMET FİYATLARINDA AYLIK GERİLEME

Haziran ayında hizmet sektöründe fiyatlar aylık bazda sınırlı bir gerileme gösterdi.

Endeks, Haziran 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28,24, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 26,85, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 28,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,41 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,26 arttı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

H-ÜFE'de, haziranda bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,33 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,64 artarken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,64 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,03 azalış gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör