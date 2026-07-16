Hizmet sektöründe dikkat çeken tablo! TÜİK açıkladı: Turizm sektörü pozitif ayrıştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre hizmet üretimi hem yıllık hem de aylık bazda gerileme gösterdi. Özellikle ulaştırma, bilgi ve iletişim ile gayrimenkul hizmetlerindeki düşüş dikkat çekerken, turizmle bağlantılı konaklama ve yiyecek hizmetleri pozitif görünümünü korudu.

HİZMET ÜRETİMİ YILLIK BAZDA GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre Hizmet Üretim Endeksi, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 4,3'lük düşüş yaşandı.

Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8 artış gösterirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 yükseldi.

AYLIK BAZDA DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Hizmet Üretim Endeksi, bir önceki aya göre de yüzde 0,4 geriledi.

Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde değişim yaşanmazken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 ile en sert düşüşü kaydetti.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

TURİZM HİZMET SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRDÜ

Mayıs verileri, hizmet sektörünün genelinde sınırlı bir daralma yaşandığını ortaya koyarken, turizm sezonunun etkisiyle konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki büyümenin devam ettiği görüldü.

Öte yandan bilgi ve iletişim hizmetlerinde hem yıllık hem de aylık bazda yaşanan gerileme, sektörün genel performansını aşağı çeken başlıca unsur oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör