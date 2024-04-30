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Giriş Tarihi: 30.4.2024 10:22 Son Güncelleme: 30.4.2024 10:23

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,64, yıllık bazda yüzde 85,41 artış gösterdi.

AA
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,96, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 arttı.

İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNDE YÜZDE 97,65 ARTIŞ KAYDETTİ

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 97,65 artış kaydetti.

H-ÜFE'de bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,86, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,8, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,37, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,56 artış kayıtlara geçti.

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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıklandı
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