Hizmet üretimi Temmuzda yüzde 3 arttı! Sektörlerde dikkat çeken değişim

BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

Temmuz ayında hizmet sektörünün alt kalemlerinde farklı yönlü hareketler görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 7,9 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,5 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, yüzde 5,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri ve yüzde 2,8 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri izledi.

Gayrimenkul hizmetleri ise yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı. İdari ve destek hizmetlerinde de yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.