Hizmet üretimi Temmuzda yüzde 3 arttı! Sektörlerde dikkat çeken değişim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Hizmet üretim endeksi, Temmuz 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı. Alt sektörlerde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 5,3 yükseldi.
BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI
Temmuz ayında hizmet sektörünün alt kalemlerinde farklı yönlü hareketler görüldü.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 7,9 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,5 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, yüzde 5,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri ve yüzde 2,8 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri izledi.
Gayrimenkul hizmetleri ise yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı. İdari ve destek hizmetlerinde de yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.
HİZMET ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1 ARTTI
Hizmet üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 yükseldi.
Aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,1 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde gerçekleşti. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,9 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 0,2 arttı.
Ulaştırma ve depolama hizmetleri ise aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.