Hollywood’un sigorta kabusları

Hollywood'un ünlüleri genelde vücutlarının belirli bölümlerini astronomik rakamlara sigortalamaları ile bilinir. Ama bir bu kadar önemli olan da çok popüler davaların sigorta edilmesi. Birçok ünlü, sigorta şirketlerinin kapısını çalsa da birçok durumda yine bu firmaların azizliğine uğruyor. Milyonlarca kişinin dizi izler gibi seyrettiği Johnny Depp- Amber Heard savaşı bunlara son örnek oldu. Depp davayı kazandı ve mahkeme, 8.3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.Sigorta şirketi Heard'e, bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi ve yarı yolda bıraktı. New York Marine ve General Insurance Company, ünlü oyuncunun masraflarını ödemeyi reddetti. Çünkü Heard'ün iftirasının "kasıtlı ve kötü niyetli" olması nedeniyle üstüne düşen tazminatı hak etmediği görüşünde. Bununla da yetinmeyip bir de dava açtı.Üç yönlü davada eski kocası Johnny Depp tarafından açılan davasının savunması için herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğünden muaf tutulması, Depp'in kendisine karşı kazandığı milyon dolarlık kararı ödemesi ve temyizle bağlantılı olarak devam eden dava masraflarını ödenmemesi de var. Şirket California yasalarını örnek göstererek ödeme yapmıyor. California eyaletindeki yasalar uyarınca, sigorta şirketleri müşterilerinin kasıtlı olarak suç işlemesi durumunda ödeme yapmama hakkına sahip.Öte yandan Heard'ün avukatları ise dava sürecine yeni bir itirazda bulundu. Yapılan itirazda, 77 yaşındaki bir jüri üyesi yerine aynı soyadı olan ve aynı isimli 52 yaşındaki bir jürinin jürilik görevini yaptığını öne sürdü. Heard'ün avukatları bu sebeple dava sürecinin adil olmadığını ve sigorta şirketinin ödeme yapması gerektiğini söyledi.Bir diğer kötü sonuçlanan set kazasında da ünlü aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında kullandığı silah ateş aldı ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Yönetmen Joel Souza da geçiğimiz ay, aylar sonra hastaneden taburcu olabildi. Rust filmi prodüksiyon ekibi, olayın bir "kaza" olduğunu açıkladı ve çekimler anında durdu. TMZ firmasının, prodüksiyonu kapsayan sigorta poliçesinin ise 6 milyon dolar ile sınırlı olduğu kazadan sonra öğrenildi. Front Row Insurance Brokers tarafından yapılan poliçe genel sorumluluk kapsamında ve olay başına 1 milyon dolar ile sınırlı. Ayrıca, 5 milyon dolarlık ek bir genel sorumluluk kapsamına ek olan bir ticari şemsiye teminatı da var. Yapım şirketi 1 milyon dolarlık gibi gözükse de tüm meblağı istedi. Ancak bu rakam da yetersiz kaldı. 42 yaşındaki Hutchins, önünde onlarca yıllık kariyer ve kazanç bulunan yükselen bir yıldızdı. Ayrıca yönetmen Joel Souza da vuruldu ve yaralandı. Sigorta şirketinin hem Hutchins hem de Souza için ödeyeceği toplam tutar 6 milyon dolarla sınırlı.Hollywood'un en sevilen ve önde gelen yıldızlarından biriyken geçirdiği kaza sonucu solunum cihazına bağlı tekerlekli sandalyede hayata gözlerini yuman Superman karakterinin simgesi Christopher Reeve de hayattayken sigorta şirketleriyle uğraştı. Reeve'in satın aldığı temel sağlık sigortası hızla tükendi. Felaketle sonuçlanan kazanın ardından bakımı yılda yaklaşık 400 bin dolara mal oldu ki bu rakam az sayıda kişinin karşılaştığı olağanüstü bir maliyet. Sigorta şirketi katastrofik yaralanma ödemelerinde ömür boyu 1.2 milyon dolarlık bir üst sınıra sahipti. Ancak bu rakam Reeve'e yaklaşık üç yıllık bir kapsam sağladı.