Hongqi Türkiye’de yeni dönem: Dr. Berk Çağdaş, Ceo ve Genel Müdür olarak atandı

Türkiye premium otomotiv pazarındaki konumunu daha da ileri taşımayı hedefleyen Hongqi Türkiye, yeni dönemde marka yapılanması, müşteri deneyimi, operasyonel gelişim ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini Dr. Berk Çağdaş'ın liderliğinde sürdürecek.

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinde üst düzey sorumluluklar üstlenen Dr. Berk Çağdaş, 2016–2025 yılları arasında Renault MAİS A.Ş.'de CEO ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bayi ağı yönetimi, iş planlama ve finansal yönetim başta olmak üzere şirketin temel operasyonlarına liderlik etti.