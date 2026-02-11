HSBC’den Türkiye analizi: TL ve hisselerde pozitif beklenti sürüyor

HSBC Global Investment Research raporunda, Türkiye'nin makroekonomik zemininin destekleyici olduğu, ancak siyasi ve jeopolitik risklerin yüksek seyrettiği belirtildi. Kurum, güçlenen politika tamponlarının bu riskleri kısmen dengelediğini vurgulayarak Türk Lirası, yerel faizler ve hisse senetleri için yapıcı görüşünü sürdürdü.

Rapora göre, 2025'te ekonomi dirençli kalacak, 2026'da güçlü büyüme ile yavaşlayan bir dezenflasyon süreci görülecek. Enflasyonun 2026 sonunda %20'ye düşmesi bekleniyor; tek haneye inmesinin ise 2028'den önce gerçekleşmesi olası değil. Dolar/TL'nin yıl sonunda 48 seviyesinde olması öngörülüyor.

HSBC, Türk hisselerinde "ağırlığını artır" tavsiyesini koruyor. Faiz indirimi ve enflasyon düşüşü, özkaynak maliyetini azaltarak hisse senetlerinde toparlanmayı destekleyecek. Yılbaşından bu yana hisse senetlerine 1,5 milyar dolar girdi; yerel tahvillere de 1,2 milyar dolar yabancı girişi oldu.

Kurum, Türkiye'nin stratejik konumunun piyasa tarafından henüz tam fiyatlanmadığını belirterek, Suriye, Gazze, Ukrayna ve Lübnan'ın yeniden inşasında ülkenin kilit rolünün özellikle çimento, sanayi ve enerji sektörleri için yukarı yönlü sürprizler yaratabileceğini ifade etti.