Hububat üreticilerine 120 milyar TL destek

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11.5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını bildirdi. Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hububat, Türkiye açısından stratejik önemde. Buğday ve arpa gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer alıyor. Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor. Güçlü üretim hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör