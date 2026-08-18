Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hububat üreticilerine 120 milyar TL destek
Giriş Tarihi: 18.08.2026

Hububat üreticilerine 120 milyar TL destek

Hububat üreticilerine 120 milyar TL destek
  • ABONE OL
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11.5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını bildirdi. Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hububat, Türkiye açısından stratejik önemde. Buğday ve arpa gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer alıyor. Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor. Güçlü üretim hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hububat üreticilerine 120 milyar TL destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA