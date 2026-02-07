Hurma, zeytin için ek ücret talep edilemeyecek

Ticaret Bakanlığı, 19 Şubat'ta başlayacak Ramazan öncesinde fırsatçılığa geçit vermemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İftar menüsünde aşırı fiyat artışlarına giden işletmelere ceza uygulanacak. Bu adım hem tüketicinin mağduriyetini önleyecek hem de restoran ve kafelerin daha etik bir şekilde hizmet sunmalarını teşvik edecek. Ayrıca bakanlığın son yaptığı düzenleme kapsamında işletmelerin verdikleri hurma, zeytin gibi ürünler için aldıkları "iftariyelik bedeli" uygulaması da son buldu. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımladığı ilgili yönetmelik kapsamında işletmelerin Ramazan ayında müşterilerine oruç açmaları için verdikleri su, zeytin, hurmaya istedikleri "iftariyelik bedeli" de kaldırılmış oldu. Buna göre yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti, iftar bedeli ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek. İşletmelerin Ramazan ayına özel hazırladıkları iftar menüleri de bakanlığın radarında olacak. Menülerin içerik ve fiyatlarının kapı girişine ve masaların üzerine yazılması zorunlu olacak. Örneğin Ramazan ayında çorba, salata, pilav, ana yemek, içecek gibi ürünlerden oluşan bir menü hazırlayan işletme bunu restoran girişine fiyat ve içerik olarak koymak zorunda olacak. Ayrıca iftar menülerinde yer alan et ürünlerinin (et, balık, köfte) gramajı belirtilecek. Restoranların önemli bir kısmının son dönemde uyguladıkları fahiş fiyat politikaları vatandaşı isyan noktasına getirirken, bir ürün ya da yemekten yüzde 400'lere varan kârlar elde etmeyi kendilerine hak gören işletmelerin Ramazan ayının ruhunu zedelememesi için önlemler alınıyor.

ŞİKÂYET BAŞINA CEZA

Düzenlemeye rağmen vatandaşlardan hâlâ farklı isimler altında ücret yansıtmaya çalışan işletmelere her bir haksız tahsilat için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanacak. Bir işyerinin 100 tüketiciden mevzuata aykırı olarak servis ücreti ya da iftariyelik bedeli tahsil etmesi halinde işletme hakkında 397 bin 300 TL idari para cezası uygulanacak. Böylesi bir ilave ücretle karşılaşan vatandaşlar şikâyetlerini ALO 175 ve E-Devlet'te Ticaret Bakanlığı kısmında yer alan "Talep/Öneri/ Şikayet/Bakanlık Temsilcisi/İzne Tabi Şirketler İçin İzin Başvurusu" sistemi üzerinden şikâyetlerini iletebilecek.