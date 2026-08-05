Hürmüz boğazı krizi LNG piyasasını sarstı!

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan geçiş kesintisi, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde son yılların en büyük lojistik ve maliyet krizlerinden birini beraberinde getirdi. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) Temmuz 2026 Gaz Piyasası Raporu'na göre, gemilerin alternatif ve daha uzun rotalara yönelmesi, kullanılabilir tanker sayısındaki azalma ile savaş riskinin yükselmesi; navlun, yakıt ve sigorta maliyetlerini 2022 enerji krizinden bu yana görülen en yüksek seviyelere taşıdı.

YÜZLERCE LNG KARGOSU ALICISINA ULAŞAMADI

Raporda yer alan bilgilere göre, Orta Doğu'daki çatışmaların 28 Şubat'ta şiddetlenmesinin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı LNG sevkiyatları büyük ölçüde durma noktasına geldi.

Mart-haziran döneminde Katar'dan planlanan 300'ün üzerinde, BAE'den ise yaklaşık 20 LNG kargosu teslim edilemedi. Aynı süreçte yaklaşık 160 LNG tankeri Körfez'de mahsur kaldı veya Umman Körfezi açıklarında beklemek zorunda kaldı. Bu gelişme, spot piyasada kullanılabilir LNG gemisi arzını önemli ölçüde daralttı.