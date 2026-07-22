Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği azaldı! Enerji tankerleri kayboldu, petrol 91 doları aştı

ENERJİ SEVKİYATINDA RİSK BÜYÜYOR

Dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki düşük trafik, enerji arzına ilişkin kaygıları artırıyor. Üretimin devam etmesi halinde bile sevkiyatın aksaması, ihracatın tüketici ülkelere ulaşmasını zorlaştırabilecek önemli bir risk olarak görülüyor.

KIZILDENİZ'DE ÜÇ SUUDİ PETROL TANKERİ ROTA DEĞİŞTİRDİ

Bölgedeki güvenlik riski yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'dan Çin ve Hindistan'a petrol taşıyan Xin Long Yang, Rodos ve Amazon isimli üç tanker, Babülmendep Boğazı'na ilerlerken rotalarını değiştirerek Süveyş Kanalı yönüne geçti.

Xin Long Yang'ın yaklaşık 2 milyon varil, Rodos'un ise yaklaşık 700 bin varil Suudi petrolü taşıdığı belirtilirken, Amazon tankerinin de Hindistan'a sevk edilmek üzere yük aldığı ifade edildi.

Husilerin, Suudi limanlarında yükleme veya boşaltma yapan gemilere yönelik tehditleri sonrasında savaş riski sigorta primlerinde de son 24 saatte yükseliş yaşandı.