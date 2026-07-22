Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği azaldı! Enerji tankerleri kayboldu, petrol 91 doları aştı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürdüğü 21 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği dikkat çekici şekilde azaldı. Gemi takip verilerine göre boğazdan yalnızca üç emtia gemisi geçiş yaptı. Bir gün önce ise bu sayı dört olarak kaydedilmişti.
Özellikle küresel enerji ticaretinin bel kemiğini oluşturan çok büyük ham petrol tankerleri ile LNG taşıyan gemilerin geçiş yapmaması, bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırdı.
BÜYÜK ENERJİ TANKERLERİ ROTADA GÖRÜNMEDİ
Kpler verilerine göre Kaiser isimli genel kargo gemisi yüklü olarak Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı. H7 Smb8 adlı kuru yük gemisi yeni yük almak amacıyla boş şekilde Basra Körfezi'ne giriş yaptı.
Hsin Ocean adlı gemi ise rafine palm oleini yüküyle boğaza giriş yapan tek emtia gemilerinden biri oldu. Gün boyunca kaydedilen geçişlerde ham petrol veya LNG taşıyan büyük enerji tankerlerinin yer almaması dikkat çekti.
Uzmanlar, bazı gemilerin güvenlik gerekçesiyle transponderlerini kapatmış olabileceğini, bu nedenle tüm hareketlerin takip sistemlerine yansımamış olabileceğini değerlendiriyor.
ENERJİ SEVKİYATINDA RİSK BÜYÜYOR
Dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki düşük trafik, enerji arzına ilişkin kaygıları artırıyor. Üretimin devam etmesi halinde bile sevkiyatın aksaması, ihracatın tüketici ülkelere ulaşmasını zorlaştırabilecek önemli bir risk olarak görülüyor.
KIZILDENİZ'DE ÜÇ SUUDİ PETROL TANKERİ ROTA DEĞİŞTİRDİ
Bölgedeki güvenlik riski yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'dan Çin ve Hindistan'a petrol taşıyan Xin Long Yang, Rodos ve Amazon isimli üç tanker, Babülmendep Boğazı'na ilerlerken rotalarını değiştirerek Süveyş Kanalı yönüne geçti.
Xin Long Yang'ın yaklaşık 2 milyon varil, Rodos'un ise yaklaşık 700 bin varil Suudi petrolü taşıdığı belirtilirken, Amazon tankerinin de Hindistan'a sevk edilmek üzere yük aldığı ifade edildi.
Husilerin, Suudi limanlarında yükleme veya boşaltma yapan gemilere yönelik tehditleri sonrasında savaş riski sigorta primlerinde de son 24 saatte yükseliş yaşandı.
ALTERNATİF ROTALAR TESLİMAT SÜRELERİNİ UZATABİLİR
Gemilerin Babülmendep yerine Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Afrika'nın güneyini tercih etmesi, Asya'ya yönelik teslimat sürelerinin haftalarca uzamasına neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, tam yüklü büyük tankerlerin Süveyş geçişlerinde yüklerinin bir bölümünü SUMED boru hattına aktarmak zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.
ABD VE İRAN ARASINDA SALDIRILAR SÜRÜYOR
ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonların 11'inci gecesinde de devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık 75 dakika süren son operasyonda askeri operasyon merkezleri, deniz unsurları, uçak hangarları, insansız hava aracı depoları ve lojistik tesislerin hedef alındığı bildirildi.
Washington yönetimi, İran'ın son üç ay içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen 30'dan fazla ticari gemiye saldırı düzenlediğini öne sürdü.
İran ise ABD'nin bölgedeki askeri noktalarına yönelik saldırılarını sürdürürken, çatışmaların deniz taşımacılığı üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale geliyor.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin çatışmaları sona erdirecek müzakerelere açık olduğunu belirtti. Rubio, İran'ın görüşmeler konusunda yeterince istekli davranmadığını savundu.
Öte yandan arabulucu ülkelerin taraflara 10 günlük ateşkes önerisi sunduğu belirtilirken, İran İçişleri Bakanı İskender Momeni de Pakistan'a giderek İslamabad yönetiminden arabuluculuk girişimlerini sürdürmesini istedi.
Diplomatik temaslar devam etse de sahadaki çatışmaların sürmesi, deniz taşımacılığı ve enerji piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ KORUYOR
Jeopolitik gerilimin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 2 yükselişle 91,01 dolardan tamamladı. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2 artışla 84,91 dolara çıktı.
Brent petrol 10 Haziran'dan, WTI ise 11 Haziran'dan bu yana en yüksek kapanış seviyelerine ulaşırken, analistler fiyatlamalarda yalnızca arz risklerinin değil, sevkiyat gecikmeleri ile artan navlun ve sigorta maliyetlerine ilişkin beklentilerin de etkili olduğunu belirtiyor.