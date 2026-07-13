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Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:13

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği beş haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini belirgin şekilde yavaşlattı.

Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği beş haftanın en düşük seviyesine geriledi
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Gemi takip verilerine göre boğazdan geçen tanker sayısı son beş haftanın en düşük seviyesine inerken, birçok geminin geçiş sırasında transponderlerini kapatması dikkat çekti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ DENİZ TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

ABD ile İran arasında yeniden yükselen askeri gerilim ve Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırılar, küresel enerji taşımacılığının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğini azalttı.

Güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte boğazdan geçen tanker sayısında son haftaların en düşük seviyesi görüldü.

GEMİ GEÇİŞLERİ BEŞ HAFTANIN DİBİNE İNDİ

Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre, pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca altı gemi geçiş yaptı. Bu rakam, son beş haftada kaydedilen en düşük günlük geçiş sayısı olarak öne çıktı.

Veriler, bölgedeki güvenlik kaygılarının deniz taşımacılığı üzerinde etkisini artırdığını gösteriyor.

PETROL TANKERLERİ SEFERLERİNE DEVAM ETTİ

Boğazdan geçen gemiler arasında yaklaşık 2 milyon varil İran ham petrolü taşıyan Çok Büyük Ham Petrol Tankeri (VLCC) Humanity ile yaklaşık 500 bin varil Kuveyt petrol ürünü yüklü Capetan Andreas adlı tanker de yer aldı.

Öte yandan üç boş petrol tankeri, yeni yük almak amacıyla Basra Körfezi yönüne giriş yaptı.

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TRANSPONDERLERİN KAPATILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kpler verilerine göre, boğazdan geçiş yapan tankerlerin önemli bir bölümü seyir sırasında konum bilgilerini paylaşan transponder sistemlerini kapattı.

Uzmanlar, bu uygulamanın son dönemde artan güvenlik riskleri nedeniyle bölgede daha sık görülmeye başladığını belirtiyor.

LNG TANKERLERİNDE HAREKET GÖRÜLMEDİ

Hafta sonuna ait gemi takip kayıtlarında Hürmüz Boğazı'na giriş yapan herhangi bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine rastlanmadı.

Buna karşılık, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir petrol tankerinin 10-12 Temmuz tarihleri arasında boğazdan ayrılarak Hindistan'ın Dahej Limanı'na doğru seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BASRA KÖRFEZİ #HİNDİSTAN #ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #LNG

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