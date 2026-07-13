Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği beş haftanın en düşük seviyesine geriledi

Gemi takip verilerine göre boğazdan geçen tanker sayısı son beş haftanın en düşük seviyesine inerken, birçok geminin geçiş sırasında transponderlerini kapatması dikkat çekti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ DENİZ TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

ABD ile İran arasında yeniden yükselen askeri gerilim ve Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırılar, küresel enerji taşımacılığının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğini azalttı.

Güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte boğazdan geçen tanker sayısında son haftaların en düşük seviyesi görüldü.