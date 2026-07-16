Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği geriledi: Geçişler 13’ten 7’ye geriledi

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, enerji piyasalarındaki dalgalanmanın ardından deniz taşımacılığına da doğrudan yansımaya başladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, ablukanın yeniden uygulanmaya başladığı ilk gün 13'ten 7'ye indi.
Sınırlı sayıdaki geçişin büyük bölümünün İran bağlantılı rotalar üzerinden gerçekleştiği belirtilirken, bu durum küresel enerji tedarik zincirleri açısından dikkatle izlenen bir gelişme hâline geldi.
HÜRMÜZ'DE YALNIZCA FİYATLAR DEĞİL, ENERJİ AKIŞI DA BASKI ALTINDA
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, son dönemde bölgedeki çatışmaların en görünür ekonomik sonucu olurken, gemi trafiğindeki düşüş artık fiziksel sevkiyatların da risk altında olduğuna işaret ediyor.
Boğazdan geçen gemi sayısının azalması, petrol ve LNG taşımacılığında teslimat sürelerinin uzamasına, sevkiyat planlarının değişmesine ve ithalatçı ülkeler için daha yüksek maliyetlere neden olabilir.
Özellikle spot piyasadan enerji tedarik eden alıcılar açısından bu durum, daha pahalı taşıma koşulları ve artan belirsizlik anlamına geliyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK?
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'nden çıkan petrol ve LNG sevkiyatlarının dünya pazarlarına ulaştığı en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Savaş öncesi dönemde küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin bu güzergâh üzerinden gerçekleşmesi, boğazdaki güvenlik risklerini küresel ölçekte önemli hâle getiriyor.
Buradaki herhangi bir aksama, yalnızca bölge ülkelerini değil; Asya'daki büyük enerji ithalatçılarını ve Avrupa'nın LNG tedarik zincirini de etkileyebiliyor.
SİGORTA VE NAVLUN MALİYETLERİNDE YÜKSELİŞ RİSKİ
Hürmüz'deki gemi trafiğinin yavaşlaması, deniz taşımacılığı şirketlerinin maliyet hesaplarını da değiştiriyor.
Artan güvenlik riskleri nedeniyle savaş primi olarak bilinen ek sigorta maliyetleri yükselirken, bu artış tanker kiralama ücretleri ve navlun fiyatlarına yansıyabiliyor.
Bazı denizcilik şirketleri geçiş planlarını ertelemeyi, alternatif rotalara yönelmeyi veya sevkiyat takvimlerini yeniden düzenlemeyi değerlendiriyor.
Bu eğilimin sürmesi durumunda küresel tedarik zincirlerinde yeni sıkışmalar yaşanabileceği belirtiliyor.
PETROL VE LNG PİYASALARINDA YENİ RİSK DÖNEMİ
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin azalması, enerji piyasaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Çünkü riskler artık yalnızca fiyat hareketleriyle değil, doğrudan deniz trafiği verileriyle de takip ediliyor.
Tanker geçişlerinin azalması, ihracat yapan ülkelerin sevkiyat hızını düşürebilir. LNG taşımacılığında benzer bir durum yaşanması hâlinde enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet baskısı daha da artabilir.
Bu gelişmeler; sanayi, havacılık, lojistik ve elektrik üretimi gibi enerji yoğun sektörlerde fiyatlama kararlarını etkileyebilir. Enerji maliyetlerindeki yükselişin şirket bilançolarına ve tüketici fiyatlarına yansıma ihtimali de güçleniyor.