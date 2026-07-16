Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği geriledi: Geçişler 13’ten 7’ye geriledi

PETROL VE LNG PİYASALARINDA YENİ RİSK DÖNEMİ

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin azalması, enerji piyasaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Çünkü riskler artık yalnızca fiyat hareketleriyle değil, doğrudan deniz trafiği verileriyle de takip ediliyor.

Tanker geçişlerinin azalması, ihracat yapan ülkelerin sevkiyat hızını düşürebilir. LNG taşımacılığında benzer bir durum yaşanması hâlinde enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet baskısı daha da artabilir.

Bu gelişmeler; sanayi, havacılık, lojistik ve elektrik üretimi gibi enerji yoğun sektörlerde fiyatlama kararlarını etkileyebilir. Enerji maliyetlerindeki yükselişin şirket bilançolarına ve tüketici fiyatlarına yansıma ihtimali de güçleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör